Bursa'da 1.10 promil alkollü kamyonet sürücüsüne 25 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Bursa'da 1.10 promil alkollü kamyonet sürücüsüne 25 bin lira ceza kesildi

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Bursa'da alkol denetimine takılan kamyonet sürücüsü, 1.10 promil alkollü çıkınca kendini 'Uyumaya geldim' diyerek savundu. Sürücüye 25 bin lira ceza uygulanırken ehliyetine 6 ay el konuldu ve ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Bursa'da alkol denetimine takılan kamyonet sürücüsü, "Uyumaya geldim" diyerek kendini savundu. 1.10 promil alkollü çıkan sürücü konuşmalarıyla hem polisi hem gazeteciyi güldürdü. Komisere "Yap bir şeyler" diyen sürücü ile trafik ekibinin ilginç diyalogları kameraya yansıdı. Alkollü sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde farklı yerlerde alkol denetimleri yaparak trafik canavarlarına geçit vermiyor. Son olarak Ulubatlı Hasan Bulvarı üzerinde uygulama yapan ekipleri gören 16 AUS plakalı kamyonet, ara sokağa girdi. Burada da karşısında ekipleri gören kamyonet sürücüsü Murat Y., "Uyumaya geldim" dedi. Yapılan alkol testinde 1.10 promil alkollü çıkan sürücü, komiser ile konuşmaya başladı. Komisere, "Yap bir şeyler be abi" diyen sürücü, "Yaptık zaten" cevabını aldı. "Arabayı buraya çekip yatacaktım. Arabanın içinde alkol var, ileride içtim. Şuraya çekip yatacaktım" dedi. Komiser ile sohbet eden alkollü sürücü hem polisleri hem de gazeteciyi güldürdü.

"Yaktınız beni"

Ceza kağıtlarına imza atan Murat Y., "Yaktınız beni. Bir güzellik yapın bari" dedi. Alkollü sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Sürücüye, 25 bin lira cezai işlem uygulanırken ehliyetine ise 6 ay el konuldu.

Kaynak: İHA
3. SayfaOtomobilGüncelBursaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 1.10 promil alkollü kamyonet sürücüsüne 25 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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