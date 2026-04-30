Bursa\'da sokak ortasında boks ringlerini aratmayan kavga kamerada

Bursa'da yabancı uyruklu iki şahsın sokak ortasında dakikalarca süren kavgası, kameraya yansıdı. Boks ringlerini aratmayan kavgayı mahalleli camdan izledi.

Olay, Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi 10. Güzel Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan iki şahıs, kısa sürede kavgaya tutuştu. Sokak ortasında yaşanan olayda taraflar uzun süre birbirinden kopmazken, kavgayı bir vatandaş araya girerek güçlükle ayırdı.

Şahısların caddeyi boks ringine çevirmesini kameraya yansırken, mahalleli polise ihbarda bulundu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA