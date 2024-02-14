Bursalı Çiçekçiler Uyuşturucu Sevkiyatını Kınadı

Bursa'da çiçekçi kılığına girip uyuşturucu sevkiyatı yapan şahısların yakalanması üzerine Bursalı çiçekçiler isyan etti. Bursa Çiçekçiler Odası Başkanı Ertan Tanırgan, "Meslektaşlarımız içinden bu işi yapacak kimsenin olmadığını düşünüyoruz. Tüm arkadaşlarımız ekmek derdindeler" dedi.
Bursa'da geçtiğimiz günlerde çiçekçi kılığına girip uyuşturucu sevkiyatı yapan şahıslar, Bursa narkotik polisi tarafından yakalanmıştı. Bonzainin yapımında kullanılan 2,5 kilogram kannobinoid ile yakalanan uyuşturucu taciri çiçekçi kılığına girip minivanın aracın içindeki çiçek sepetlerinin arasına
uyuşturucuyu saklamıştı.
Bu kişinin çiçekçi olmadığını, polisin dikkatinden uzaklaşmak için böyle bir yol seçtiğini belirten Bursa Çiçekçiler Odası Başkanı Ertan Tanırgan, uyuşturucu sevkiyatı yapan şahsın kendi meslektaşları olmadığını, kamufle olabilmek için çiçekçiliği kullandığını belirtti.
"Kendilerini kamufle edebilmek için çiçekçi kisvesine girdiklerini tespit ettik"
Bursa Çiçekçiler Odası Başkanı Ertan Tanırgan, "Geçtiğimiz günlerde Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün yapmış olduğu operasyon sonucunda çiçekçi esnafı kılığına girmiş bir kişi uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı. Üzerinden bonzainin ham maddesi çıktı. Çiçekçi kılığına girmişler, vazolar, çiçekler satın almışlar. Bu ham maddeleri de vazoların iç kısımlarına gizlemişler. Herhalde satışa götüreceklerdi ama yakalandılar. Bu konuda Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz. Kamuoyunu aydınlatma açısından bu kişilerin çiçekçi esnafı ile hiçbir ilgisinin olmadığını ve sadece kendilerini kamufle edebilmek için çiçekçi kisvesine girdiklerini tespit ettik. Zaten bizim meslektaşlarımız içinden bu işi yapacak kimsenin olmadığını düşünüyoruz. Tüm arkadaşlarımız ekmek derdindeler. Bu nedenle kamuoyuna böyle bir açıklama yapmayı uygun gördük" şeklinde konuştu. - BURSA
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