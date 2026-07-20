Menderes Nehri\'ne atlayan şahıs kurtarıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde arkadaşlarını arayarak yaşamına son vereceğini söyleyen 41 yaşındaki O.A.'nın Büyük Menderes Nehri'ne atlaması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları yaklaşık 3 saat sürdü. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu O.A. sağ olarak kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Nazilli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 2 çocuk babası 41 yaşındaki O.A., arkadaşlarını telefonla arayarak Büyük Menderes Nehri'ne atlayıp yaşamına son vereceğini söyledi. Bunun üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, O.A.'nın nehre atladığı değerlendirilen bölgede ve akıntı yönünde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Nehir kenarı ve su üzerinde yaklaşık 3 saat süren çalışmalara çok sayıda ekip katıldı.

"Sağ olarak kurtarıldı"

Yoğun çalışmaların ardından O.A., ekipler tarafından sağ olarak bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - AYDIN