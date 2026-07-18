Aydın'da serinlemek için suya giren 2 çocuktan haber alınamıyor - Son Dakika
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Aydın'da serinlemek için suya giren 2 çocuktan haber alınamıyor

Aydın\'da serinlemek için suya giren 2 çocuktan haber alınamıyor
18.07.2026 21:45  Güncelleme: 21:46
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde Büyük Menderes Nehri'ne giren 11 ve 15 yaşındaki iki çocuk akıntıya kapılarak kayboldu. Ekipler geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde serinlemek amacıyla Büyük Menderes nehrine giren nehirde kayboldukları iddia edilen 2 çocuğa ulaşılamaması üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Olay, İncirliova ilçesi sınırları içerisindeki Büyük Menderes Nehri kenarında meydana geldi. İddiaya göre, piknik yapmak için bölgeye giden çocuklardan bazıları serinlemek amacıyla suya girdi. Bu sırada akıntıya kapıldıkları öne sürülen çocuklardan biri kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başarırken, 11 yaşındaki Şahin Ö. ile 15 yaşındaki Eda K. akıntıya kapıldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kayıp iki çocuğun bulunması için sulama kanalında ve çevresinde arama çalışması başlattı.

Öte yandan çocukların yakınları da kanal boyunca kendi imkanları ile arama çalışmalarına katıldı. Nehirde kaybolduğu düşünülen iki çocuğun bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Büyük Menderes Nehri, Yerel Haberler, İncirliova, Güvenlik, 3. Sayfa, Çocuk, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da serinlemek için suya giren 2 çocuktan haber alınamıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da serinlemek için suya giren 2 çocuktan haber alınamıyor - Son Dakika
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