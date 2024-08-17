Büyükada'da İki Katlı Ahşap Bina Yangını - Son Dakika
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Büyükada'da İki Katlı Ahşap Bina Yangını

Büyükada\'da İki Katlı Ahşap Bina Yangını

Büyükada'da Nizam Mahallesi'nde bulunan iki katlı ahşap bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

17.08.2024 22:45
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Büyükada'da iki katlı ahşap bir binada yangın çıktı. Bina alev topuna dönerken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, İstanbul Adalar ilçesi, Büyükada'da Nizam Mahallesi, Çankaya Caddesi üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan metruk iki katlı ahşap binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine birçok ilçeden deniz yoluyla itfaiye ekipleri, polis ekipleri, sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen binayı yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürmeyi başardı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul Valiliğinden yangınla ilgili açıklama

İstanbul Valiliği Büyükada'daki yangınla ilgili yapılan açıklamada, "17 Ağustos 2024 cumartesi günü saat 21.08'de Büyükada Nizam Mahallesi'nde iki katlı ahşap bir binada yangın çıkmıştır. Olaya itfaiye ekipleri müdahale ederek yangının çevreye sirayet etmesini engellemiştir. Yangını söndürme çalışmaları devam etmekte olup, yanan binanın ormanlık alana uzak olması nedeniyle yangının ormanlık alana sıçrama riski bulunmamaktadır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Büyükada'da İki Katlı Ahşap Bina Yangını - Son Dakika

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