Büyükbaş Hayvan Çukura Düştü, Kurtarıldı

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde gece saatlerinde meydana gelen olayda bir ahırın taban kısmı çöktü, büyükbaş hayvan çukura düştü.

Gece saat 03.00 sıralarında itfaiyeye gelen ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, köy sakinlerinin de yardımıyla büyükbaş hayvanı kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 2 saat süren titiz çalışma sonucunda hayvan, düştüğü çukurdan sağ olarak çıkarıldı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ahırda maddi hasar meydana geldi. - SİNOP