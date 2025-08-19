17 milyonluk Ferrari ile test sürüşüne çıkan ustanın hayatı karardı: Aracın kaskosu da yok - Son Dakika
17 milyonluk Ferrari ile test sürüşüne çıkan ustanın hayatı karardı: Aracın kaskosu da yok

17 milyonluk Ferrari ile test sürüşüne çıkan ustanın hayatı karardı: Aracın kaskosu da yok
19.08.2025 11:15
İstanbul Büyükçekmece'de, müşterisinin yaklaşık 17 milyon liralık Ferrari marka aracıyla kaza yapan usta Hakan Yılmaz, olayı anlattı. Yılmaz, aracın rüzgar sesi şikayeti ve alt difüzyon düşmesi nedeniyle kendilerine geldiğini, montajın ardından test sürüşüne çıktıklarını belirtti. Ancak yerdeki kayganlık nedeniyle kontrolü kaybedip köprü ayağına çarptılar. Araç kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Büyükçekmece'de yaklaşık 17 milyon liralık Ferrari ile kaza yapan usta Hakan Yılmaz, "Rüzgar sesini duyunca ayar için teste çıktık, müşterimizin mağduriyetini gidereceğiz" dedi.

KÖPRÜ AYAĞINA ÇARPTI

Dün saat 15.30 sıralarında Büyükçekmece E-5'te meydana gelen olayda müşterisinin Ferrari marka aracını işlem yapmak için test sürüşüne götüren usta Hakan Yılmaz, yerdeki kayganlık nedeniyle kontrolünü kaybedip, köprü ayağına çarpmış ve araç kullanılamaz hale gelmişti.

"MÜŞTERİMİZİN MAĞDURİYETİNİ GİDERİYORUZ"

Yaklaşık 17 milyon liralık Ferrari ile gerçekleşen kazayla ilgili yaşananları İhlas Haber Ajansı'na anlatan usta Hakan Yılmaz, "Aracımız bize alt difüzyon düşmesi ve rüzgar sesi şikayetiyle geldi. Müşterimizin difüzyonun montajını yaptıktan sonra test sürüşüne çıkmamız gerekiyordu. Çünkü bu araçlarda pencere çerçevesi yoktur. Bunun için de sürüşte rüzgar sesini duyunca ona göre ayar yapıyoruz. Teste çıktık, dönüş esnasında normalde 80 kilometre hızla giderken birden gaza yüklendik, yerde de bir kayganlaşma vardı. Hakimiyetimizi kaybederek üst geçit direğine çarptık. Müşterimizin mağduriyetini gideriyoruz. Aracın kaskosu da yok. Onun için biz üstleneceğiz. Müşterimizi herhangi bir şekilde mağdur etmeyeceğiz. Çok şükür canımızda bir şey yok" dedi.

"TESTE ÇIKMAMIZ OLAĞAN BİR DURUM"

Yılmaz sosyal medya platformlarında kendisi aleyhinde kötü yorum yapanlara da seslenerek, "Sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği var. Bizim teste çıkmamız olağan bir durum. Bizler üst sınıf araçlarla çalışıyoruz, müşterilerimizin isteği doğrultusunda bu testlere çıkıyorduk. Testten sonra onarım aşamasına geçiyoruz" diye konuştu.

11:14
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
10:40
MEB, 81 ile genelde gönderdi Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
MEB, 81 ile genelde gönderdi! Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
