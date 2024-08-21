3.Sayfa

Maymun çiçeği virüsünden hangi yaş grupları daha çok etkileniyor?

Taciz ettiği kadının verdiği adrese gitti, unutamayacağı bir ders verdiler

Büyükçekmece'de akran zorbalığı kamerada

Arkadaşlarını döven 8 çocuk polis tarafından yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Büyükçekmece'de 18 yaşından küçük gençlerin yaşıtları bir kişiyi tekme tokat ve yumruklarla yere yatırıp dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerdeki 8 çocuk polis tarafından tespit edilip yakalanıp adliyeye sevk edildi.

Olay, Büyükçekmece'de yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yaşları 12 ile 17 arasındaki 8 çocuk, anlaşamadıkları 16 yaşındaki M.A.Z.'yi yere yatırıp tekme, tokat ve yumruklarla dakikalarca darp etti. Yaşanan anlar ise orada bulunan bir başka çocuk tarafından kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis, olaya karıştığı 8 çocuğu gözaltına alındı. Çocuklar emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.