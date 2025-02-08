Büyükçekmece\'de Amatör Maçta Kavga

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İstanbul Büyükçekmece'de 1. Amatör Ligde mücadele eden Büyükçekmece Gençorduspor ile Büyükçekmece Mimarsinanspor takımları arasındaki müsabakada kavga çıktı. Çıkan kavga güvenlik görevlilerin sahaya girmesiyle yatıştırıldı.

Maç geçtiğimiz hafta 26 Ocak günü Büyükçekmece Metin Oktay Stadı'nda oynandı. İddiaya göre, 1. Amatör Ligde mücadele eden Büyükçekmece Gençorduspor ile Büyükçekmece Mimarsinanspor takımları arasında ikili mücadele sonrası oyuncular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada yere düşen futbolcuya diğer futbolcuların tekme attığı da görüldü. Yaşanan olay güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle son bulurken 4 kırmızı kart çıktı. - İSTANBUL