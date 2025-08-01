Büyükçekmece'de Balık Tutmaya Giderken Kayboldu

İstanbul Büyükçekmece'de önceki gün balık tutmak için göle geldikten sonra kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki Okan Kurnaz'ı arama çalışmaları gölde bugünde devam etti.

Büyükçekmece ilçesi'nde bulunan Büyükçekmece Gölü'ne 30 Temmuz Günü arkadaşları ile balık tutmaya gelen Okan Kurnaz'dan (36) arkadaşları yanından ayrıldıktan sonra haber alınamamıştı. Kıyafetleri göl kenarında bulunan ve gölde kaybolabileceğinden şüphelenilen Kurnaz'ın ailesi tarafından yapılan ihbardan sonra gölde arama çalışmaları başlamıştı. Sabah erken saatlerden itibaren AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve itfaiye ekipleri tarafından gölde arama kurtarma çalışmaları devam etti. Acılı ailenin ise göl kenarında bekleyişi devam ediyor.

Öte yandan Kurnaz'ın bu ay içerisinde düğünün olacağı da öğrenildi. - İSTANBUL