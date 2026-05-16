Büyükçekmece'de Bıçaklı Kavga: 16 Yaşındaki Abdulbaki Hayatını Kaybetti

Büyükçekmece'de 16 yaşındaki Abdulbaki Demirel'in bıçaklanarak hayatını kaybettiği olayla ilgili tutuklanan şüphelilerin, çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay, Muratçeşme Mahallesi'nde 10 Mayıs Pazar günü meydana geldi. Belirlenemeyen bir nedenle 4 çocuk arasında kavga çıkmış, E.B. (16) ve M.A.D. (17), yanlarında bulunan bıçaklarla Abdulbaki Demirel (16) ve S.I. (15) isimli çocuklara saldırmıştı. Aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan iki çocuk yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden kaçmıştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abdulbaki Demirel ve S.I. yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, hastanede yapılan müdahalelere rağmen Abdulbaki Demirel hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan E.B. (16) ve M.A.D. (17), sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.

Zanlıların çok sayıda suç kaydı ortaya çıktı

Öte yandan yaşanan olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Yaşanan olayda, hayatını kaybeden Abdulbaki Demirel ile diğer failler arasında husumet bulunduğu tespit edildi. Olaya karışan çocukların çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. - İSTANBUL