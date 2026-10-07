Büyükçekmece\'de Bulgaristan\'dan gelen tırda 84 kilo 700 gram skunk ele geçirildi

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan tırda yapılan aramada 72 parça halinde toplam 84 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheli gözaltına alınırken, nefes kesen operasyon kameraya yansıdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 6 Ekim tarihinde Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen bir tırda uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi. Başsavcılığın arama talimatı doğrultusunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tıra operasyon düzenlendi. Büyükçekmece'de seyir halindeyken tıra yönelik gerçekleştirilen polis baskınında 72 parça halinde toplam daralı ağırlığı 84 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan şüphelinin gözaltına alınırken, soruşturma işlemlerinin sürdüğü bildirildi.