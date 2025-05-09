Büyükçekmece'de Gürültü Kavgası Kanlı Bitti - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Gürültü Kavgası Kanlı Bitti

Büyükçekmece\'de Gürültü Kavgası Kanlı Bitti

Büyükçekmece'de komşularla gürültü nedeniyle tartışan bir şahıs, bıçak ve sopayla saldırdı.

09.05.2025 09:27
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İstanbul Büyükçekmece'de 'gürültü yapıyorsunuz' diye komşularına öfkelenen adam, iddiaya göre defalarca kez çocuklara ve ailelere saldırdı. Son yaşanan olayda bıçak ve sopayla vatandaşlara saldıran şahıs, etrafta küfür ve tehditler de savurdu.
Olay, önceki gün akşam saatlerinde Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 bloklu sitenin karşı binasında oturan bir şahıs, defalarca kez komşularıyla 'gürültü' meselesi yüzünden tartışıp kavga etti. Olay günü ise yine aynı adam, yine gürültü yaptınız diyerek etrafa tehditler ve küfürler savurdu. Kendisini uyaran adamın arabasının camını sopayla kırıp yaralanmasına neden olan şahıs hakkında komşuları şikayetçi oldu. Defalarca kez aynı şeyin yaşandığını söyleyen vatandaşlar, çocuklarını güvenli şekilde dışarıya çıkaramadıklarını iddia etti.
Olay sırasında arabalarının camları kırılan ve durumdan şikayetçi olan apartman sakinlerinden Gamze Dereli yaşananları anlatarak, "Bizim bina sakinleri bu çardakta oturuyordu. Adam daha önce bunları tahrik ediyordu devamlı. Polis geldi ve onları uyardı. Adam polis gittikten sonra tekrar gelmiş buraya. Benimde eşimle kızım sitenin kapısından dışarı doğru çıkıyorlardı. Eşim adama neden bayanlara bu şekilde davranıyorsunuz dedi ve tartışma çıktı. Eşimin üstüne yürüdü. Eşimin üstüne yürüyünce de kızım da korktu. Kızım sinir krizi geçirdi ve ona bağırdı. Adam evine çıktı birden ve bıçakla sopayla döndü. Eşimde arabaya binip polisi aradı. Bu sefer adam, eşimle kızım arabadayken sopayla bıçakla aracın tüm camlarını kırdı. Camlar eşimle kızıma geldi. Eşim yaralandı. Biz şikayetçiyiz. Daha önce de benzer durumlar yaşandı aynı kişiyle. Burada çardakta niye oturup sohbet ediyorsunuz gürültü yapıyorsunuz diyorlar. Sorunları bu başka bir şey yok" dedi.
Daha önce aynı şahısın çocuğuna saldırdığını ifade eden Şerife Yıldırım isimli bir diğer vatandaş ise, "Çocuklarımızı bahçeye salamıyoruz. Korkuyoruz. Daha sonra bende yaşandım aynı şeyi. Benim çocuğum onların bahçesine diş fırçası attı diye üstümüze yürüdü. Oğluma 'niye atıyorsunuz' diye bağırdı. Komşularım sağ olsun o zaman bize destek oldular. Bizlerde korktuk. Şikayetçi olduk ama dilekçe vermedik olay büyümesin komşuyuz dedik. Daha sonra yine aynı şekilde başka bir arkadaşımıza da küfürlü ve ağza alınmayacak şeyler söyledi. O zaman da geldi özür diledi bizden bu şahıs anlaştık. Daha sonra dün yine aynı şeyleri yaşadık. İnan ki benim çocuğum bağırıp korktu. Can güvenliğimiz yok" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Büyükçekmece'de Gürültü Kavgası Kanlı Bitti - Son Dakika

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