26 genci aynı vaatle kandırıp 575 bin TL dolandırdılar - Son Dakika
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26 genci aynı vaatle kandırıp 575 bin TL dolandırdılar

İstanbul Büyükçekmece'de vatandaşları jigolo olarak çalışıp para kazanma vaadiyle kandıran çete, ekiplerin başarılı operasyonuyla çökertildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şahısların 26 kişiyi toplamda 575 bin TL dolandırdığı tespit edildi.

29.02.2024 14:04  Güncelleme: 14:50
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Büyükçekmece'de insanları "jigolo" vaadiyle insanları kandırıp paralarını alan çeteye polis ekipleri operasyon düzenledi. Şüphelilerin 26 şahsı toplamda 575 bin TL dolandırıldığı öğrenildi.

VATANDAŞLARI MAĞDUR EDİYORLARDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çağrı merkezi şeklinde faaliyet göstererek vatandaşların arandığı jigolo olarak çalışıp para kazanma vaadiyle komisyon veya aidat şeklinde ödemeler alınarak vatandaşların mağdur edildiği organizasyonlara yönelik çalışma başlattı. Gerçekleştirilen fiziki takipler neticesinde Büyükçekmece'de kurulan bir ofis tespit edildi.

26 genci aynı vaatle kandırıp 575 bin TL dolandırdılar

9 ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI

Tespit edilen ofise 06.02.2024 tarihinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yapılan aramada çok sayıda bilgisayar, telefon, dijital materyal ve 55 bin TL ele geçirilirken 9 şüpheli şahıs yakalandı. Ele geçirilen dijital materyaller incelendiğinde, 26 şahsın şüpheliler tarafından toplamda 575 bin TL dolandırıldığı tespit edildi.

26 genci aynı vaatle kandırıp 575 bin TL dolandırdılar

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri biten şahıslar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i, hakkında dolandırıcılık suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 8'i de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

26 genci aynı vaatle kandırıp 575 bin TL dolandırdılar
Kaynak: İHA

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