Büyükçekmece\'de kaybolan balıkçı için arama çalışması

İstanbul'da balık tutmaya gittiği Büyükçekmece Gölü'nde kaybolduğu ihbarı yapılan şahsın bulunması için itfaiye ve polis ekipleri arama çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Gölü'ne balık tutmaya giden Okan Kurnaz (36) isimli şahsa ailesi bir süre sonra ulaşamadı. Polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulunulması üzerine harekete geçen itfaiye su altı arama ekipleri olay yerine gelerek bugün arama çalışması başlattı. Aramalar devam ediyor. - İSTANBUL