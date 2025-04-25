Büyükçekmece\'de Okey Oynarken Deprem

İstanbul'da Büyükçekmece açıklarında 4,3 büyüklüğünde meydana gelen depreme bir grup kız, okey oynarken yakalandı. Grubun panik ve dışarı kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.33'te merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece açıkları olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Esenyurt'ta, hissedilen depreme bir grup kız kafede okey oynadığı sırada yakalandı. Deprem anı ve vatandaşlar ile kızların panikleyerek kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL