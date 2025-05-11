Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı.
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. O esnada diğer sürücüler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Bölgede yangın nedeniyle trafik oluştu. Aracın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Büyükçekmece'de Otomobil Yangını - Son Dakika
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