İstanbul Büyükçekmece'de sokak arasında park halindeki araç henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev topuna döndü. Yaşanan panik anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay dün akşam saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Muratçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre sokak arasında park halindeki bir otomobilden dumanların çıktığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede yanmaya başlayan araç alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sönen araba kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak olan inceleme sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Büyükçekmece'de Park Halindeki Araç Yangın Çıkardı - Son Dakika
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