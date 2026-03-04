Büyükçekmece'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükçekmece'de Uyuşturucu Operasyonu

Büyükçekmece\'de Uyuşturucu Operasyonu
04.03.2026 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece'de polisin düzenlediği operasyonda 5 uyuşturucu satıcısı yakalandı, silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Büyükçekmece'de polis ekipleri uyuşturucu madde satan 5 şüpheliyi yakaladı. Şahısların aracında yapılan aramalarda peçete kutusunun içine saklanmış uyuşturucu maddeler dahil, çok sayıda silah ele geçirildi.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kamiloba Mahallesi'nde uyuşturucu satışı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada ekipler, S.P., M.M., B.A., M.A., ve A.C. isimli şahısları tespit etti. Çok sayıda suç kaydı bulunan şahısların evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, peçete kutusunun içine saklanmış 1 kilo 300 gram metamfetamin, 60 gram sentetik kannabinoid madde, 6 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu maddeden ele edilen binlerce lira ele geçirdi.

Olaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken A.Ç. ve M.M. adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Büyükçekmece, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş enerji piyasalarını alt üst etti Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı Savaş enerji piyasalarını alt üst etti! Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı
İran ordusu, Umman’a saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı İran ordusu, Umman'a saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı
Domenico Tedesco’dan kötü haber Domenico Tedesco'dan kötü haber
Milli Savunma Bakanlığı’ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
Ünlü senatör, ABD’yi İran’da bekleyen sonu açıkça söyledi Ünlü senatör, ABD'yi İran'da bekleyen sonu açıkça söyledi
Real Madrid ve Brezilya’yı üzen sakatlık Real Madrid ve Brezilya'yı üzen sakatlık

15:15
Hatay’a füze parçalarının düşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşını aradı
Hatay'a füze parçalarının düşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşını aradı
15:09
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
15:04
Hatay’da düşürülen füzeden ilk görüntü
Hatay'da düşürülen füzeden ilk görüntü
14:53
İsrail “İran helikopterini vurduk“ dedi, gerçek çok başka çıktı
İsrail "İran helikopterini vurduk" dedi, gerçek çok başka çıktı
14:37
İran’dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
14:27
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 15:24:34. #.0.5#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.