Büyükçekmece'deki Cami Minaresi Depremde Hasar Gördü

Büyükçekmece'de cami minaresi ağır hasar aldı, ibadete kapatıldı

İSTANBUL - İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Büyükçekmece Kumburgaz'daki bir caminin minareleri ağır hasar aldı. Cami geçici süreyle ibadete kapatıldı.

Marmara Denizi Silivri açıklarında öğlen saatlerinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Büyükçekmece Kumburgaz Yeni Camii'nin çifte minaresinden birisinin alemi düştü. Olay yetkililere bildirildi. Camide yapılan incelemelerin ardından minare içerisinde de hasar meydana geldiği ve beton parçalarının düştüğü tespit edildi. Cami çevresinde yolda şeritle önlem alındı. Cami geçici olarak ibadete kapatıldı.

Cami Derneği Başkanı Halil Koç yaşananları anlatarak, "Ben dernek binasında oturuyordum. Sallandık. Dışarı çıktım baktım minarenin üst kısmı kırıldı. Alem de aşağıya sallandı. Bu vaziyette tehlike arz ediyor. Biz de müftülüğümüze bildirdik. Geldiler tedbir aldılar. Kaymakamlık belediyeye talimat verdi minare yıktırılacak" dedi.