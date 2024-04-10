Büyükçekmece'den Avcılar'a kadar yoğun trafik oluştu
Durma noktasına gelen trafik havadan böyle görüntülendi
İSTANBUL - Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde Büyükçekmece ve Avcılar istikametinde E-5 üzerinde çift yönlü kilometrelerce trafik oluştu. Oluşan yoğun trafik drone ile görüntülendi.
Ramazan Bayramının ilk günü vatandaşlar, yakınlarını ziyaret etmek için yollara düştü. Böylece, E-5 Karayolu üzerinde Büyükçekmece Avcılar arasında çift yönlü olarak yoğun trafik oluştu. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği görüldü. Bayramın 1'inci gününde sıkışan trafik nedeniyle araçların güçlükle ilerlemeye çalıştığı anlar havadan görüntülendi.
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