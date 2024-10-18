Büyükerşen ve 22 Bürokratın Dava Süreci 2025'e Ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Büyükerşen ve 22 Bürokratın Dava Süreci 2025'e Ertelendi

Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile 22 belediye bürokratının 'ihaleye fesat karıştırma' davası, bilirkişi raporunun beklenmesi nedeniyle 10 Ocak 2025'e ertelendi.

18.10.2024 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile 22 belediye bürokratının yargılandığı 'İhaleye fesat karıştırma' davası 10 Ocak 2025'e ertelendi.

28 Ocak 2013'te Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve neticesinde kamu zararına neden olmasıyla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde 23 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili 31 Mart 2024'e kadar Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak görev yapan 86 yaşındaki Yılmaz Büyükerşen ve 22 belediye bürokratı hakkında, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 'ihaleye fesat karıştırma', 'Edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'Kamu görevlisinin resmi evrakta sahteciliği' suçlarından 2016 yılında beraat kararı verilmişti. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Büyükerşen ve belediye bürokratlarının söz konusu suçlardan verilen beraat kararının bozulmasına ve yeniden yargılanmalarına karar verdi. Dava, 3 Mayıs 2024'te Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrardan görülmeye başladı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına, haklarında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edilen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve 22 belediye bürokratı katılmazken, taraf avukatları katıldı. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve beraberindekiler duruşmayı katılımcı olarak takip etti.

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı 10 Ocak 2025'e erteledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yılmaz Büyükerşen, Yerel Haberler, Politika, Belediye, 3-sayfa, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Büyükerşen ve 22 Bürokratın Dava Süreci 2025'e Ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
23:02 İstanbul’da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
20:37 Böyle yüzsüzlük görülmedi Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti Böyle yüzsüzlük görülmedi! Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
10:32 Hindistan’da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti Hindistan'da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti
10:23 Gıda denetimleri okulları da kapsayacak Gıda denetimleri okulları da kapsayacak
10:18 Aksaray’da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı Aksaray'da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
10:10 İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 04:03:53. #1.11#
SON DAKİKA: Büyükerşen ve 22 Bürokratın Dava Süreci 2025'e Ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.