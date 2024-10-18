Büyükerşen ve 22 Bürokratın Dava Süreci 2025'e Ertelendi

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Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile 22 belediye bürokratının yargılandığı 'İhaleye fesat karıştırma' davası 10 Ocak 2025'e ertelendi.

28 Ocak 2013'te Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve neticesinde kamu zararına neden olmasıyla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde 23 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili 31 Mart 2024'e kadar Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak görev yapan 86 yaşındaki Yılmaz Büyükerşen ve 22 belediye bürokratı hakkında, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 'ihaleye fesat karıştırma', 'Edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'Kamu görevlisinin resmi evrakta sahteciliği' suçlarından 2016 yılında beraat kararı verilmişti. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Büyükerşen ve belediye bürokratlarının söz konusu suçlardan verilen beraat kararının bozulmasına ve yeniden yargılanmalarına karar verdi. Dava, 3 Mayıs 2024'te Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrardan görülmeye başladı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına, haklarında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edilen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve 22 belediye bürokratı katılmazken, taraf avukatları katıldı. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve beraberindekiler duruşmayı katılımcı olarak takip etti.

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı 10 Ocak 2025'e erteledi. - ESKİŞEHİR