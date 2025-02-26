Buz Kütleleri Mersin'i Süsledi

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Borulardan fışkıran sular buz tuttu, ortaya ilginç görüntüler çıktı

MERSİN - Mersin'in Bozyazı ilçesinde patlayan borulardan akan su nedeniyle oluşan buz kütleleri dikkat çekti. Erdemli ilçesinin yüksek rakımlı bölgesinde de bazı noktalarda su sarkıtları oluştu.

Meteorolojinin uyardığı soğuk hava dalgası Mersin'inde 4 gün boyunca etkili oldu. Sibirya soğuklarının zirai dona neden olmasıyla tarım afeti yaşanırken buzulları akla getiren farklı görüntüler de oluştu. Bozyazı ilçesinin kırsal mahallelerinden Elmakuzu'da kış mevsiminde kullanılmayan fırının patlayan borusundan akan su kütle kütle buza dönüştü. Küçük bir buz dağını andıran durum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Erdemli ilçesinin bin 500 rakım üzerindeki mahallerinde de farklı görüntüler oluştu. Güzeloluk Mahallesi'nde bir evinde bahçesinden fışkıran su demir telleri buz tutturdu, bir ağaçta da buz sarkıtları oluşmasına neden oldu. Sorgun Mahallesi'nde ise sızan su, gece etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle devasa bir buza dönüştü.