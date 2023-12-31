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Çakar ışık taktıran tır sürücüsüne 4 bin 64 TL ceza kesildi - Son Dakika
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Çakar ışık taktıran tır sürücüsüne 4 bin 64 TL ceza kesildi

Aksaray'da yılbaşı eğlencesinin yoğun olarak yaşandığı Ebulfeyz Elçibey Caddesi'ne çakar ışıkla giren tır sürücüsüne polis ekipleri tarafından 4 bin 64 TL para cezası kesildi. Sürücüye çakar takmanın yasak olduğu hatırlatıldı ve çakarlar söktürüldü.

Çakar ışık taktıran tır sürücüsüne 4 bin 64 TL ceza kesildi
31.12.2023 - 23:15,
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Çakar ışık taktıran tır sürücüsüne 4 bin 64 TL ceza kesildi

AKSARAY - Aksaray'da yılbaşı eğlencesinin yoğun olarak yaşandığı Ebulfeyz Elçibey Caddesi'ne çakar ışıkla giren tır sürücüsüne 4 bin 64 TL para cezası kesildi.

Aksaray'da yılbaşı nedeniyle şehir merkezinde yaya ve trafik yoğunluğu yaşanırken olumsuzluğa geçit vermemek için görev alan polis ekipleri trafik ve yaya denetimini aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede uygulama esnasında caddeye çakar ışıkla giren tır sürücüsünü fark eden polis ekipleri tırı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirile sürücüye çakar takmanın yasak olduğunu belirten polis ekipleri sürücü Ali D.'ye 4 bin 64 lira para cezası kesti. Cezası kesilen sürücü çakarların söktürülmesi uyarısıyla bırakılırken ekiplerin uygulama ve denetimleri aralıksız sürüyor.

Kaynak: İHA
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Aksaray, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çakar ışık taktıran tır sürücüsüne 4 bin 64 TL ceza kesildi - Son Dakika
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