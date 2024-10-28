Çakarlı Araçla Trafikteki Yabancı Gözaltına Alındı

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İstanbul'da çakarlı araç süren yabancı uyruklu şahıs, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ardından gözaltına alınan şahıs, ülkesine gönderilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri bazı sosyal medya platformlarında "İstanbul'da çakarlı araç süren yabancı uyruklu şahıs" başlığıyla paylaşılan görüntülere ilişkin çalışma başlattı. Bu çerçevede bir aracın çakarla trafikte seyrettiği belirlendi. Plakası tespit edilen aracın sürücüsünün de O.Y. isimli şahıs olduğu belirlendi. O.Y evinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın, "Kamu Düzenini Bozmak" suçundan yapılan idari işlemlerin tamamlanmasının ardından, ülkesine gönderilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildiği öğrenildi. - İSTANBUL