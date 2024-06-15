Çalçakırlar Mahallesinde Bir Evde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Çalçakırlar Mahallesinde Bir Evde Yangın Çıktı

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Çalçakırlar Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, paniğe sebep oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, bina kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni yapılan incelemeler sonrasında netlik kazanılacak.

15.06.2024 10:58
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Denizli'de taş evleriyle ünlü Çal ilçesine bağlı Çalçakırlar Mahallesi'nde bir evde meydana gelen yangın paniğe sebep oldu. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, bina kullanılamaz hale geldi

Yangın, taşevleriyle ünlü, Bektaşi-Türk kültürünün yaşatıldığı Çal ilçesi Çalçakırlar mahallesinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Altın'a ait evde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev sahipleri korku dolu anlar yaşadı. Alevlerin etkisinde kalan bina kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni yapılan incelemeler sonrasında netlik kazanılacağı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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