Çaldıkları araçları şase numaralarını değiştirerek satan çete çökertildi

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Çaldıkları araçların şase numaralarını değiştirerek vatandaşlara satan "change" çetesi İstanbul merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarla çökertildi. Gözaltına alınan 14 çete üyesi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, operasyona ait görüntüler polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, araçların şase numaralarının değiştirilerek satılması ile ilgili çok sayıda ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler olayları gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

4 ilde eş zamanlı operasyon

Çalışmalar sonucu, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 14 kişi İstanbul merkezli Erzurum, Diyarbakır ve Adıyaman'da geçtiğimiz salı günü gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe'de bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Yurt dışından aldıkları araçların şaselerini değiştirdiler

Ekiplerin çalışmalarıyla çetenin kullandığı yöntemler de ortaya çıkartıldı. Şüphelilerin çaldıkları araçların yanı sıra, yurt dışından uygun fiyata satın aldıkları araçları da yurda sokarak şaselerini değiştirip vatandaşlara sattığı ortaya çıktı.

14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Aralarında çete liderleri olduğu belirlenen M.E., M.T. ve B.A.'nın bulunduğu toplam 14 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyon anı kamerada

Öte yandan, 4 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlara ait görüntüler polis kamerasına yansıdı. - İSTANBUL