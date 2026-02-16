Çaldıran'da Korkutan Yangın - Son Dakika
3. Sayfa

Çaldıran'da Korkutan Yangın

Çaldıran\'da Korkutan Yangın
16.02.2026 17:33
Van'ın Çaldıran ilçesinde bir evde çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde çıkan ev yangını mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgilere göre, Beyazıt Mahallesi'nde bulunan bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yükselmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çaldıran, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Olay, Van, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çaldıran'da Korkutan Yangın - Son Dakika

