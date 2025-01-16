California'da Yeni Yangın Kontrol Altında - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

California'da Yeni Yangın Kontrol Altında

California\'da Yeni Yangın Kontrol Altında

California'da çıkan yangın kontrol altına alındı, kundaklama şüphesiyle bir kişi gözaltında.

16.01.2025 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin California eyaletinin güneyinde çıkan ve 34 dönüm alana yayılan yeni yangının kontrol altına alındığı, yangınla bağlantılı bir kişinin gözaltında olduğu belirtildi.

ABD'nin California eyaletinde yangınlarla mücadele sürüyor. San Bernardino County'de dün yerel saatle 14.00'da yeni bir yangın başladı. İtfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın 20 dakika gibi kısa bir sürede evlere yaklaştı ve 34 dönüm alana yayıldı. Alevlerin 16.00 sıralarında ilerlemesini durdurmayı başaran ekipler yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Polis tarafından yapılan açıklamada, taksirle yangın çıkarma şüphesiyle bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yangınlarda kundaklama şüphesi

California eyaletindeki Los Angeles'ta Palisades ve Eaton yangınlarını söndürmek için ekipler çalışmaları sürdürüyor. Los Angeles Polis Şefi Jim McDonnell pazartesi günü yaptığı açıklamada, 3 kişinin kundaklama şüphesiyle gözaltına alındığını duyurmuştu. Geçtiğimiz hafta ise yangınlarla bağlantılı gözaltına alınan 2 kişiden birinin yangını kasıtlı olarak çıkardığını kabul ettiği açıklanmıştı.

Yapılan son açıklamaya göre 7 Ocak'ta başlayan Palisades yangınında toplam 9, Eaton yangınında ise 16 kişi hayatını kaybetti. - LOS ANGELES

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, California, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Çevre, Dünya, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa California'da Yeni Yangın Kontrol Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:40 Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım’la arasındaki para alışverişini böyle anlattı Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım'la arasındaki para alışverişini böyle anlattı
16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
15:23 Süper Lig’de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak Süper Lig'de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak
14:47 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
23:31 Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil’in sağlık durumunda yeni gelişme Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil'in sağlık durumunda yeni gelişme
23:19 Eşine bunu yapan yandı Mahkemeden emsal boşanma kararı Eşine bunu yapan yandı! Mahkemeden emsal boşanma kararı
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:49 Bağcılar’da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı Bağcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 17:15:25. #1.11#
SON DAKİKA: California'da Yeni Yangın Kontrol Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.