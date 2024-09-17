Çalınan Araçla Kaza Yapan Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde kazaya karışan aracın İzmir'den çalındığını ortaya çıkaran jandarma, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Olay, Söke ilçesi Yenidoğan Mahallesi Söke- Didim Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasına müdahale eden Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı araştırma sonucu kazaya karışan aracın İzmir'in Narlıdere ilçesinden bir gün önce sürücü A.K. isimli şüpheli şahıs tarafından çalındığını tespit etti. Ayrıca alkollü olduğu tespit edilen sürücü A.K., yakalanarak gözaltına alındı. Çalıntı araç muhafaza altına alınırken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN