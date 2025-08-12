Çalınan Bebek Bezleri İade Edildi

Rusya'ya ihraç edilen ve piyasa değeri yaklaşık 55 bin dolar olan bebek bezlerini, gümrük yerine bir başka depoya boşaltarak çalan nakliyeci M.M.(34) yakalandı. Şüphelinin TIR'daki malları bir başka depoya boşalttığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken depoda bulunan ürünler sahibine geri verildi.

İstanbul'da yaşayan kozmetik firması sahibi İ.C.(44) yurtiçine ve yurtdışına malzeme satıyordu. Geçtiğimiz ay sonunda Rusya'da iş yaptığı bir firmadan 55 bin dolarlık bebek bezi siparişi aldı. İ.C. siparişleri hazır edip ürünü Rusya'ya götürecek bir nakliye firması ile anlaştı. İ.C., malları bir tır'a yükleyerek gümrüğe gönderdiklerini ancak malların gümrükten geçmediğini ve tır sürücüsüne ulaşamadığını söyleyerek şikayette bulundu.İ.C.'nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler yaptığı çalışmalarda güvenlik kameralarından da hareketle söz konusu tırın gümrük yerine bir başka depoya gittiğini belirledi. Nakliyecinin kimliğini belirleyen ekipler gelişme üzerine nakliyeci M.M. yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli M.M.'nin daha önceden 2 suç kaydı olduğu belirlendi. Çalınan mallar ise bir depoda bulunarak sahibine geri verildi.

Nakliyecinin bebek bezlerini depoya getirdiği anlar kamerada

Güvenlik kamerası ve polis ekipleri tarafından kaydedilen görüntülerde, nakliyeci M.M.'nin bebek bezlerini Beylikdüzü'nde bir depoya getirdiği ve tırı boşalttığı görülüyor.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL