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Çalınan Büyükbaş Hayvan Bulundu

Çalınan Büyükbaş Hayvan Bulundu
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Eskişehir'de çalınan 4 büyükbaş hayvandan biri Bilecik'te bulundu, diğerleri aranıyor.

Eskişehir'de otlatıldığı araziden çalınan 4 büyükbaş hayvandan biri, Bilecik'te bulundu.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Yörükkaracaören Mahallesi'nde otlatılmak üzere araziye bağlanan 4 büyükbaş hayvanın çalınmasının ardından başlatılan çalışmalar sonuç verdi. Edinilen bilgiye göre, Tevfik Arkan'a ait 'Simental' cinsi 4 büyükbaş hayvanın çalındığının bildirilmesi üzerine Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırma sonucunda çalınan hayvanlardan biri bulunarak sahibine teslim edildi.

Öte yandan, kayıp diğer hayvanların bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Bilecik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çalınan Büyükbaş Hayvan Bulundu - Son Dakika

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