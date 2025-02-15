Çalınan Kedi İçin İşyeri Sahibi Rica Etti - Son Dakika
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Çalınan Kedi İçin İşyeri Sahibi Rica Etti

Çalınan Kedi İçin İşyeri Sahibi Rica Etti

Manavgat'ta genç, iş yerinin önündeki Duman adlı kediyi çaldı. Sahibi geri getirilmesini istedi.

15.02.2025 11:02
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinin önünde bulunan British shorthair cinsi kediyi, yoldan geçen bir gencin kucağına alarak götürmesi güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. İş yeri sahibi, kedinin ailesinin bir parçası olduğunu belirterek, "Kedimi götüren kişi eğer geri getirirse şikayetimden vazgeçeceğim" dedi.

Aşağı Hisar Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin önünde oynayan British shorthair cinsi Duman isimli kedi, geçtiğimiz gün saat 15.45 sıralarında ortadan kayboldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, genç bir şahsın kediyi uzun uğraşlar sonucunda kucağına alarak götürdüğü tespit edildi.

Görüntülerde, kedinin önce iş yerinin karşısındaki bir aracın altına girdiği, daha sonra olay yerine gelen bir gencin uzun uğraşlar sonucu kediyi alıp kucağında götürerek bölgeden uzaklaştığı yer aldı.

"Ailemizden bir parça gibi"

İş yeri sahibi Pakize Acar, Duman'ın ailesinin bir parçası olduğunu belirterek, "Kedimi götüren kişi eğer geri getirirse şikayetimden vazgeçeceğim. 2.5 yaşındaki kedim bizim ailemizin bir parçası gibi. CPS'i var, yeni kısırlaştırdık. Bundan dolayı da psikolojisinin bozulmasından korkuyorum. Götüren kişiden bir an önce geri getirmesini istiyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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