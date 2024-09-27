Çalınan Sakal-ı Şerif Geri Döndü - Son Dakika
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Çalınan Sakal-ı Şerif Geri Döndü

Çalınan Sakal-ı Şerif Geri Döndü

Rize'de çalınan Sakal-ı Şerif, kimliği belirsiz kişilerce imamın arabasına bırakıldı.

27.09.2024 10:27
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Rize merkeze bağlı Akpınar köyünde çalınan Sakal-ı Şerif kimliği belirsiz kişilerce özel kutusu ile birlikte cami imamının arabasının üzerine bırakıldı.

Olay 14 Eylül 2024 Cumartesi akşamı Rize merkeze bağlı Akpınar Köyü'nde meydana geldi. Mevlid Kandili'ni idrak etmek için camiye gelen köylüler, namaz sonrası Sakal-ı Şerif'in çıkarılmasını bekledi. Camideki görevlilerin caminin yatılı Kur'an Kursu'nda bulunan Cami Vakfı'nın odasındaki dolapta saklanan Sakal-ı Şerif'in yerinde olmadığını görmesi üzerine çalındığı anlaşılan Sakal-ı Şerif'in bulunması için jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Sakal-ı Şerif artık çelik kasada muhafaza edilecek

Sakal-ı Şerif'in kaybolmasının ardından olayın basında yansımasının ardından Sakal-ı Şerif geçtiğimiz günlerde cami imamının arabasının üzerine bırakıldı. Öncesinde camlı bir dolapta muhafaza edilen Sakal-ı Şerif çalındıktan sonra bundan ders çıkartıldı. Bir daha aynı hadisenin cereyan etmemesi için harekete geçen cami vakfı yöneticileri şimdi güvenlik önlemleri arttırdı ve Kur'an Kursu'nun içerisinde ki bir odada çelik kasanın içerisinde muhafaza edilmeye başlandı.

"Sakal-ı Şerifi getiren arkadaşa üzülerek de olsa teşekkür ederim"

Akpınar Köyü Muhtarı Bahri Anlamış, köylerinin bu hadise yüzünden zan altında kaldığını ve Sakal-ı Şerif'in geri getirilmesiyle büyük bir yükten kurtulduklarını söyledi. Anlamış "Sakal-ı Şerif kaybolunca köy halkı olarak çok üzüldük. Köy halkımızın öz verili çalışmasıyla, devletimizin, jandarmamızın gayreti ile Sakal-ı Şerifimiz bulundu. Getiren arkadaşa da üzülerek de olsa teşekkür etmek istiyorum çünkü bizi büyük bir yükten kurtardı. Hakikaten büyük bir sorumluluk. Bizim köy halkı olarak bizim burada hatamız var. Hatamızı düzelttiğimiz için mutluyuz" dedi.

Jandarma, köylü ve çıkan haberler sayesinde çemberin daralmasıyla çalınan Sakal-ı Şerif'in kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından cami hocasının aracının üzerine bırakıldığını kaydeden Anlamış "Gece saat 12.00'dan sonra Ömer Örün hocamızın arabasının üzerine bırakıldı. Kimin bıraktığı konusunda bir bilgimiz henüz yok. Kameralara düşmedi nereden gelip gittiği. Ama getirdiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Burada medyanın da büyük etkisi var. Tüm Türkiye'ye haber yayıldı. Alan adamda baktı ki yakalanacağız, bulunacağız. Sakal-ı Şerif'i alsa ne yapacak, illaki bunu bulacaktık. Sonuçta Sakal-ı Şerif'in olduğu camiler belli. Bulunduğu için hakikaten çok mutluyuz" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çalınan Sakal-ı Şerif Geri Döndü - Son Dakika

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