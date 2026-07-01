Çalıntı Araç Operasyonunda 42 Gözaltı

Kırklareli merkezli olarak 11 ilde çalıntı veya gümrük kaçağı araçların şase numaralarını değiştirerek piyasaya süren suç şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Lüleburgaz Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda çalıntı veya gümrük kaçağı araçların şase numaralarını değiştirerek piyasaya sürdüğü tespit edilen 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, toplam 807 fişek, sahte şase etiketleri ile çok sayıda faturasız araç parçası ve motor bloğu ele geçirildi. İncelemeye alınan araçlardan 5'inin şase numaralarının değiştirildiği belirlenirken, diğer araçlara ilişkin kriminal incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KIRKLARELİ