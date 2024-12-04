Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin şüphelendiği park halindeki ve düz kontak yapılmış motosiklet çalıntı çıktı.
Alınan bilgiye göre, devriye gezen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mithatpaşa Caddesi'nde (Sevgi Yolu) Halkbank önünde bulunan park halindeki motosikletten şüphelendi. 45 AOM 396 plakalı motosiklet üzerinde inceleme yapan ekipler, motosikletin düz kontak yöntemiyle çalındığını tespit etti.
Motosiklet çekici vasıtasıyla otoparka çekildi. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Çalıntı motosiklet bulundu - Son Dakika
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