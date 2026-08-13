Çalıntı Otomobil Kovalamacası: 40 km Kaçış - Son Dakika
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Çalıntı Otomobil Kovalamacası: 40 km Kaçış

Çalıntı Otomobil Kovalamacası: 40 km Kaçış
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Isparta'da çalıntı otomobil süren sürücü, 40 km kovalamacanın ardından Burdur'da yakalandı.

Çalıntı otomobil ile Isparta'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, yaklaşık 40 kilometre süren kovalamacının ardından Burdur'da polis ekiplerince yakalandı. Sürücü polis ekiplerince gözaltına alınırken toplamda 280 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olay, gece saatlerinde Burdur-Isparta kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. idaresindeki 46 AGB 898 plakalı otomobil, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymadı. Ekiplerin ikazlarına rağmen yoluna devam eden sürücü, otomobiliyle hızla uzaklaşarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine Isparta'daki polis ekipleri kaçan aracın peşine düştü. Yapılan kontrollerde otomobilin çalıntı olduğunun belirlenmesiyle birlikte durum Burdur'daki polis ekiplerine bildirildi. Isparta polisinden gelen ihbar üzerine Burdur'daki ekipler de harekete geçti. Kaçan otomobilin Burdur istikametine ilerlediğinin bildirilmesi üzerine ekipler kara yolunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak yolu trafiğe kapattı. Ekipler, kaçan aracın geçebileceği güzergahlarda konuşlanarak otomobili beklemeye başladı.

Isparta'da başlayan kovalamaca Burdur'da son buldu

Yaklaşık 40 kilometre süren kovalamacanın ardından kaçan otomobil Burdur'da polis ekiplerinin oluşturduğu uygulama noktasında durduruldu. Ekipler tarafından araçtan indirilen R.A. gözaltına alınırken, yapılan sorgusunda sürücünün ehliyetinin de olmadığı belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı işlemlerin ardından sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 280 bin TL idari para cezası uygulandı. Çalıntı olduğu belirlenen otomobil ise çekici marifetiyle otoparka çekildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Isparta, Burdur, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çalıntı Otomobil Kovalamacası: 40 km Kaçış - Son Dakika

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