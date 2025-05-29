Cam Kırarak Ağır Yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kapı camına yumruk atan 15 yaşındaki çocuk, elinde oluşan kesik nedeniyle ağır yaralandı.

Olay, saat 20.45 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. H.E.Y.(15) isimli çocuk, ailesiyle birlikte yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle kapı camına yumruk attı. Kırılan camdan eli kesilen Halil E.Y., ağır yaralandı. Kendi imkanlarıyla caddeye çıkan çocuk, özel bir araçla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede kontrolden geçirilen H.E.Y., ileri tetkik ve tedavisi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, hastanede düzenlenen adli raporun ardından olayla ilgili tahkikat başlattı. - ANTALYA