Cami İmamına Saldırı: Cemaat İhtiyaç Anında Müdahale Etti - Son Dakika
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Cami İmamına Saldırı: Cemaat İhtiyaç Anında Müdahale Etti

Cami İmamına Saldırı: Cemaat İhtiyaç Anında Müdahale Etti

Manisa Alaşehir'de akli dengesi bozuk bir kişi, camide imamı plastik tabureyle saldırdı. Cemaat...

28.09.2024 15:12
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MANİSA (İHA) – Manisa'nın Alaşehir ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi, camide namaz kıldıran imama plastik tabureyle saldırırken, cami cemaati saldırgan şahsı vantilatör ve tabure darbeleriyle uzaklaştırdı. Olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Alaşehir Tokuçzade Camii'nde akşam namazı kıldıran cami imamı N.Y., namaz sırasında arkadan gelen M.K. (35) isimli şahıs tarafından saldırıya uğradı. Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen M.K., plastik tabure ile imam N.Y.'nin kafasına vurmaya başladı. İmam N.Y. kendisini darbelere karşı korumaya çalışırken, cami cemaati de vantilatör ve taburelerle saldırgan şahsa vurdu. Üzerine gelen cemaati gören M.K. koşarak camiden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtları üzerinden M.K.'ya ulaşarak gözaltına aldı. M.K., emniyetteki sorgusunun ardından Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Olay sırasında camide olan Mehmet Cesur, saldırgan şahsın akıl sağlığının yerinde olmadığını belirterek, "Akşam namazı kılıyorduk, önce öksürdü, sonra ağzından küfür çıktı. Akşam namazının ikinci rekatını kılıyorduk, hocanın arkasından biri tabure ile yavaşça vurdu. Üçüncü rekatta sert vurmaya başlayınca hoca namazı bozdu. Bizde kalkıp müdahale ettik ama kaçtı" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cami İmamına Saldırı: Cemaat İhtiyaç Anında Müdahale Etti - Son Dakika

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