Camide Komşusunu Öldüren Sanığa 16 Yıl Ceza - Son Dakika
Camide Komşusunu Öldüren Sanığa 16 Yıl Ceza

Camide Komşusunu Öldüren Sanığa 16 Yıl Ceza
26.03.2026 20:45
Kayseri'de camide namaz kılan komşusunu öldüren Yasin Şanlı, 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de daha önce tartıştığı komşusunu namaz kıldığı sırada camide öldüren şahsın yargılandığı davada karar çıktı. Kasten öldürme suçundan yargılanan sanığa haksız tahrik indirimi uygulayan mahkeme, sanığı 16 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Aralarında husumet bulunan komşusu Şevki Tanrıkulu'nu camide namaz kıldığı sırada öldüren Yasin Şanlı, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Şevki Tanrıkulu'nun ailesinin avukatları, tanık ifadeleri ile video görüntülerinin çeliştiğini ifade ederek, tanık ifadelerinin 'haksız tahrik' indirimi almaya yönelik olduğunu belirterek, sanığın canavarca hisle tasarlayarak öldürmekten yargılanmasını talep etti. Avukatlar, Yasin Şanlı'nın annesinin de cinayetin azmettirici olarak yargılanmasını talep etti.

Savcılık makamı Yasin Şanlı'nın annesinin azmettirici olarak yargılanması talebinin reddini isteyerek, sanığın canavarca hisle ve tasarlayarak öldürmeyi içeren maddelerden yargılamasını talep etti.

"Eylemin savunulacak bir tarafı yok"

Tutuklu sanık Yasin Şanlı, "Eylemimin savunulacak bir tarafı yok. Her şeyi kabul ediyorum. Ama tasarlama ya canilik durumunu kabul etmiyorum" dedi.

Asker kökenli olduğunu ifade eden Şanlı, eğer tasarlayarak öldürecek olsa cami içerisinde öldürerek maktulü kahramanlaştırmayacağını belirterek, "Eğer tasarlamış olsaydım hukuk literatürüne geçerdi" dedi.

Sanık, maktulün eşinden helallik istedi

Sanık Şanlı, ek süre talebinin kabul edilmemesini isteyerek, "Ben yaptığım eylemin cezasını çekip, çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Maktulün yakınlarından bile benim için tanıklık yapanlar oldu. Madem ben caniyim, insanlar neden benim için tanıklık yapıyor, bana yardım etmek istiyor? Her iki tarafın avukatlarının da ek süre taleplerinin kabul edilmemesini istiyorum. Reyhan Yenge (Öldürülen Şevki Tanrıkulu'nun eşi) hakkını helal etsin. Kendisi burada değil ama ikimizin de ocağı söndü" diye konuştu.

Yasin Şanlı'yı "kasten öldürme" suçundan suçlu bulan mahkeme heyeti, suçun haksız tahrik altında işlendiğine hükmederek, cezayı 16 yıla düşürüp sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Geçtiğimiz yıl 19 Temmuz'da Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi'nde meydana gelen olayda Şevki Tanrıkulu camide namaz kılarken, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen Yasin Şanlı tarafından bıçaklanarak öldürülmüş, olay cami içindeki güvenlik kamerasına anbean yansımıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Camide Komşusunu Öldüren Sanığa 16 Yıl Ceza - Son Dakika

Ali Koç ve oğlu Türkiye-Romanya maçını beraber izledi Mert Hakan detayı bomba
Ali Koç ve oğlu Türkiye-Romanya maçını beraber izledi! Mert Hakan detayı bomba
Canlı anlatım Maçta tempo çok yüksek golün gelmesi an meselesi
Canlı anlatım! Maçta tempo çok yüksek golün gelmesi an meselesi
2 yaşındaki kayıp çocuk 10 saat sonra dağın zirvesinde bulundu
2 yaşındaki kayıp çocuk 10 saat sonra dağın zirvesinde bulundu
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı
Trump, İran'ın verdiği "çok büyük" hediyeyi açıkladı
Trump, İran'ın verdiği "çok büyük" hediyeyi açıkladı
Trump'tan, "İran savaşı feci bir hata" diyen Steinmeier'e yanıt
Trump'tan, "İran savaşı feci bir hata" diyen Steinmeier'e yanıt
SON DAKİKA: Camide Komşusunu Öldüren Sanığa 16 Yıl Ceza - Son Dakika
