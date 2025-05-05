Camiye Alkollü Sürücüyle Dalma Kazası - Son Dakika
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Camiye Alkollü Sürücüyle Dalma Kazası

Camiye Alkollü Sürücüyle Dalma Kazası

İzmit'te alkollü sürücünün aracı camiye daldı, bir kişi yaralandı. Polis soruşturma başlattı.

05.05.2025 10:33
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücü camiye daldı. 4 kişinin bulunduğu otomobilde bir kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay, 02.30 sıralarında Gündoğdu Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan 53 EE 850 plakalı otomobil Ebubekir Sıddık Camii'ne daldı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede camiye ulaşan itfaiye, sağlık ve polis ekipleri araçta bulunan 4 kişiye müdahale etti. İtfaiyenin taşıdığı bir yaralı olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Camide ise hasar oluşurken, sabah saatlerinde gelen cemaat şok oldu. Manzara karşısında şaşkına dönen vatandaşlar, "4 tane genç varmış, bunlar alkollü muhtemelen. Yüksek hızla içeriye girmişler. Biz burada olsaydık facia olabilirdi" dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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