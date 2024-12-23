Çan'da Motosiklet Otobüse Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Çan'da Motosiklet Otobüse Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çan\'da Motosiklet Otobüse Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde motosikletin otobüse çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

23.12.2024 00:44
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde motosiklet otobüse arkadan çarptı. Kazada motosiklette bulunan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.45 sıralarında Çan- Biga karayolu üzerinde meydana geldi. Çan-Biga çevre yolu üzerinde 17 AH 876 plakalı otobüse, 17 AGE 096 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsünün kim olduğu öğrenilmezken, sağlık ekiplerinin müdahale ettiği motosiklette bulunan Mert Gül (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Eray Karakaya ise ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralı Eray Karakaya ambulansla Çan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Mert Gül'ün cenazesi Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çan'da Motosiklet Otobüse Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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