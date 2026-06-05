Can Polat cinayetinde şüpheliler adliyede - Son Dakika
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Can Polat cinayetinde şüpheliler adliyede

05.06.2026 13:25
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İzmir Çeşme'de işlenen Can Polat cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler Serhat Altun ve bir kişi daha adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın ana ayağının İstanbul'da olması nedeniyle dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde işlenen Can Polat cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan cinayet şüphelisi Serhat Altun ve beraberindeki bir şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın ana ayağının İstanbul olması nedeniyle dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi.

Çeşme ilçesinde meydana gelen Can Polat cinayetiyle ilgili emniyet güçlerinin yürüttüğü çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltında bulunan cinayet şüphelisi Serhat Altun ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer şüpheli, emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolüne götürüldü. Hastanedeki sağlık kontrolleri tamamlanan 2 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Dosya İstanbul'a gönderildi

Öte yandan, cinayetle ilgili yürütülen çok yönlü soruşturmada önemli bir yetki değişikliği yaşandı. Olayın ana ayağının ve bağlantılarının İstanbul'da bulunması nedeniyle, Çeşme'de başlatılan soruşturmanın bundan sonraki aşamalarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüleceği öğrenildi. Dosya İstanbul'a gönderilirken, şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yerel Haberler, Can Polat, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Çeşme, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Can Polat cinayetinde şüpheliler adliyede - Son Dakika

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