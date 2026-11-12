Çanakkale Ayvacık\'ta 10 gündür aranan 80 yaşındaki alzaymır hastasına ulaşılamadı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 10 gün önce kaybolan alzaymır hastasını arama çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı Yukarıköy köyündeki evinden 2 Kasım günü sabah saatlerinde ayrılan ve bir daha haber alınamayan 80 yaşındaki Zeynep Öztürk için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Köy çevresinde zeytinlik, makilik, dere yatakları, göletler ve ormanlık alanlarda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma ekiplerince sürdürülen çalışmalarda henüz yaşlı kadına ait bir ize rastlamazken, çalışmalara jandarma iz takip köpekleri de destek veriyor.