Çanakkale Ayvacık\'ta 78 kaçak yapı Ekim ayında İl Özel İdaresince yıkıldı

Çanakkale Ayvacık'ta 78 kaçak yapı Ekim ayında İl Özel İdaresince yıkıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğü, Ayvacık ilçesinde Ekim ayı boyunca yaptığı tespitler kapsamında 78 kaçak yapıyı yıktı. Kaçak yapılaşmayla mücadele çerçevesinde ilçede ruhsatsız yapıların yıkımı gerçekleştirildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce Ekim ayında 78 kaçak yapının yıkımı gerçekleşti.
Çanakkale İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Ayvacık ilçesinde ruhsatsız kaçak yapıların tespiti yapıldı. Ekim ayı boyunca yapılan tespitler sonucunda Ayvacık ilçesinde toplam 78 adet kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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