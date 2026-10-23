Çanakkale Bayramiç'te yol çöktü, kamyon devrildi, 1 kişi öldü, sürücü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çanakkale Bayramiç'te yol çöktü, kamyon devrildi, 1 kişi öldü, sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale Bayramiç\'te yol çöktü, kamyon devrildi, 1 kişi öldü, sürücü yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Örenli ve Çalıdağ köyleri arasındaki dağlık alanda saat 14.00 sıralarında yolun çökmesiyle seyir halindeki kamyon devrildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı; jandarma inceleme başlattı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çökme meydana gelen yolda seyir halindeki kamyon devrildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Bayramiç ilçesine bağlı Örenli ile Çalıdağ köyleri arasındaki dağlık alanda meydana geldi. Orman işçisi Levent K. henüz plakası belirlenemeyen kamyon ile seyir halindeyken yol çöktü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda sürücü Levent K. yaralanırken, Fahrettin Cinkılıç ise olay yerinde hayatını kaybetti. Levent K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fahrettin Cinkılıç'ın cenazesi ise Bayramiç Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıÇanakkaleİncelemeJandarmaBayramiç3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü! Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu
İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar’da Yeni Parti, ORC’de AK Parti birinci İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar'da Yeni Parti, ORC'de AK Parti birinci
1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis’te hazırlıklar başladı 1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı
Osimhen’i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor’a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde Osimhen'i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor'a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde
Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor
Kara para soruşturması sonrası Sarıgül’ün “Çalamayan var mı“ videosu yeniden gündemde Kara para soruşturması sonrası Sarıgül'ün "Çalamayan var mı?" videosu yeniden gündemde
17:46
Arda Güler’in birkaç saatlik kazancı olay yaratacak cinsten
Arda Güler'in birkaç saatlik kazancı olay yaratacak cinsten
17:27
Fransa’da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Fransa'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
17:23
İstanbul için saat verildi Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
İstanbul için saat verildi! Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
17:20
Bakan Kurum: Ben hiçbir belediye başkanını, “Görüşelim“ diye davet etmedim
Bakan Kurum: Ben hiçbir belediye başkanını, "Görüşelim" diye davet etmedim
17:15
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden Görenler gözlerine inanamadı
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden! Görenler gözlerine inanamadı
17:10
Gebze’de 2 kişinin öldüğü selde sürüklenen araç 6 gün sonra bulundu
Gebze'de 2 kişinin öldüğü selde sürüklenen araç 6 gün sonra bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 18:47:05. #7.13#
SON DAKİKA: Çanakkale Bayramiç'te yol çöktü, kamyon devrildi, 1 kişi öldü, sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei