Biga'da Kocabaş Çayı'nda kaybolan 14 yaşındaki Abdul Vahid için ekipler alarmdaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale Biga'da saat 16.00 sıralarında balık tutmak için Kocabaş Çayı'na giden 14 yaşındaki Abdul Vahid'in, iddiaya göre suya düşerek kaybolduğu öğrenildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen Sahil Güvenlik, AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, çocuğu bulmak için çayda ve çevresinde arama yürütüyor.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde iddiaya göre balık tuttuğu sırada Kocabaş Çayı'na düşerek kaybolan 14 yaşındaki çocuk için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
BALIK TUTMAYA GİTTİ
Olay, saat 16.00 sıralarında Biga ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Kocabaş Çayı'na balık tutmak için giden Abdul Vahid (14), henüz belirlenmeyen bir nedenle çaya düştü.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Kocabaş Çayı'nda ve çevresinde kaybolan Abdul Vahid'i arama çalışması başlattı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İHA
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