Çanakkale'nin Biga ilçesinde iddiaya göre balık tuttuğu sırada Kocabaş Çayı'na düşerek kaybolan 14 yaşındaki çocuk için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

BALIK TUTMAYA GİTTİ

Olay, saat 16.00 sıralarında Biga ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Kocabaş Çayı'na balık tutmak için giden Abdul Vahid (14), henüz belirlenmeyen bir nedenle çaya düştü.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Kocabaş Çayı'nda ve çevresinde kaybolan Abdul Vahid'i arama çalışması başlattı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.