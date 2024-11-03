Çanakkale Boğazı'na Geçiş Kapatıldı

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Çanakkale Boğazı 10 knot altındaki tüm gemiler için transit geçişlere kapatıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı, kuvvetli akıntı ve sert rüzgar nedeniyle maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemiler için çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan kuvvetli akıntı ve sert rüzgar nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Saat 16.00 itibariyle Çanakkale Boğazı kuvvetli akıntı ve sert rüzgar nedeniyle maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemiler için çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.