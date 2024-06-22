Çanakkale Boğazı'nda Akaryakıt Tankeri Arızalandı

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Çanakkale Boğazı'ndan geçen Panama bayraklı 247 metre uzunluğundaki 'Paros' isimli akaryakıt tankeri makine arızası yaptı. Boğaz trafiği ise kuzey-güney tek yönlü geçici olarak askıya alındı.

Malta'dan Kocaeli'ne giden 247 metre uzunluğundaki 'Paros' isimli dolu akaryakıt tankeri. Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Lapseki önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-4' ve 'Kurtarma-16' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Boğaz trafiği ise kuzey-güney tek yönlü geçici olarak askıya alındı. - ÇANAKKALE